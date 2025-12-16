В Крыму национализировали имущество боксера Усика

В Крыму национализировали имущество 84 украинских физических и юридических лиц, враждебно настроенных к России. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, речь идет о лицах, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку ВСУ.

"Среди них — спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ", - написал Константинов в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2025 года власти Крыма продали на аукционе 25 национализированных объектов. Бюджет республики за счет этих продаж пополнился более чем на 2,2 млрд рублей.

В 2023 году сообщалось, что власти Крыма собираются направить деньги от продажи квартиры семьи Владимира Зеленского с аукциона на "нужды фронта и помощь участникам СВО". В октябре недвижимость в поселке Ливадия (Ялта) на южном берегу полуострова ушла с молотка за 44,3 млн рублей.