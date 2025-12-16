В областном молодёжном центре состоялась предновогодняя встреча калужского отделения "Движения первых"

В Калуге прошло награждение победителей конкурса «Премия первых». Конкурс проводился в 6 номинациях: «Наставник года», «Семья года», «Лучшая команда первичного отделения», «Первичное отделение года», «Лучший куратор первичного отделения» и «Лучший совет первых местного отделения». Награды победителям вручили председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев и председатель совета регионального отделения «Движения первых» Денис Зорин.

«Президентом нашей страны, Владимиром Владимировичем Путиным уделяется особое внимание работе с молодёжью. В Калужской области многое делается для того, чтобы молодое поколение имело все возможности для самореализации. Движение первых активно занимается патриотическим воспитанием, приобщением молодёжи к спорту и волонтёрской деятельности, укреплением семейных ценностей, развитием талантов и способностей ребят. За вами будущее – светлое, яркое, связанное с развитием и движением вперёд. С такими первыми у нас всё получится! Желаю успехов, благополучия и реализации всех планов!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

Юным калужанам были вручены паспорта граждан России, творческие коллективы подготовили концертную программу.