16 Декабря 2025
Общество Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

В областном молодёжном центре состоялась предновогодняя встреча калужского отделения "Движения первых"

В Калуге прошло награждение победителей конкурса «Премия первых». Конкурс проводился в 6 номинациях: «Наставник года», «Семья года», «Лучшая команда первичного отделения», «Первичное отделение года», «Лучший куратор первичного отделения» и «Лучший совет первых местного отделения». Награды победителям вручили председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев и председатель совета регионального отделения «Движения первых» Денис Зорин.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Президентом нашей страны, Владимиром Владимировичем Путиным уделяется особое внимание работе с молодёжью. В Калужской области многое делается для того, чтобы молодое поколение имело все возможности для самореализации. Движение первых активно занимается патриотическим воспитанием, приобщением молодёжи к спорту и волонтёрской деятельности, укреплением семейных ценностей, развитием талантов и способностей ребят. За вами будущее – светлое, яркое, связанное с развитием и движением вперёд. С такими первыми у нас всё получится! Желаю успехов, благополучия и реализации всех планов!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Юным калужанам были вручены паспорта граждан России, творческие коллективы подготовили концертную программу.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Теги: юрий моисеев, движение первых, молодежный центр, награждение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

