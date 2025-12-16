"Уралкалий" к Новому году дарит подарки детям сотрудников

В преддверии Нового года 14 400 детей сотрудников "Уралкалия" и дочерних обществ получат новогодние подарки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Праздничные наборы сформированы по возрастам. Для малышей от одного года до трех лет в подарке находятся игровые доски (бизиборды), магнитные конструкторы "Магические фигуры" и развивающие игрушки. Дети в возрасте от четырех до шести лет получат настольную "Мемори-игру" и наборы для творчества, дети семи -10 лет — мини-теплицу, набор для выжигания по дереву и "Елочные игрушки 3D". Составляющей частью подарка для подростков 11-15 лет станут поясная сумка кросс-боди, термос и зимняя шапка. Всем детям достанется брендированный мешок для обуви, пряник в сладкой глазури и праздничная открытка. Кроме того, в каждом подарке — сладости от различных производителей кондитерских изделий.

Традиционно дети сотрудников побывают на новогодних представлениях. В Березниках малыши посмотрят новогоднюю сказку "Щелкунчик". Дети семи -10 лет увидят шоу "Фабрика новогодних игрушек", а школьники постарше новогодний спектакль — "Щелкунчик". В Соликамске для дошкольников состоится новогоднее представление "Конь Юлий и Новогодний переполох" с интерактивом и сказочными героями. Подростки смогут увидеть киноновинки — компания профинансировала 13 сеансов просмотра новогодних фильмов.

"Новый год — волшебный праздник, который приносит много радости, тепла и улыбок. Для детей сотрудников "Уралкалий" по доброй традиции подготовил подарки и праздничные представления. На организацию новогодних мероприятий компания выделила около 55 млн рублей. "Уралкалий" стремится, чтобы каждый ребенок в преддверии праздника почувствовал заботу и внимание", - отметила заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям "Уралкалий" Ирина Константинова.

