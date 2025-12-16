В Первоуральске батутный клуб заплатит ребенку за травму ноги во время праздника

В батутном клубе "Пружина" в Первоуральске выплатят компенсацию за травму ребенка, которую тот получил во время празднования дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Девочка Оксана (имя изменено) прыгнула в поролоновую яму и ударилась ногой об пол, после чего почувствовала резкую боль. Ребенок сразу рассказал о случившемся родителям, а те увезли ее в больницу. Несовершеннолетняя получила серьезную травму ноги, в СКР организовали проверку, однако в возбуждении уголовного дела отказали в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Мама Оксаны подала иск к ИП Лубенцовой Юлии Сергеевне с требованием взыскать компенсацию морального вреда, штраф, расходы на лечение и судебные расходы. Однако, Первоуральский городской суд встал на сторону предпринимателя, установив, что безопасность в батут-клубе была обеспечена в надлежащем объеме, сопровождающее детей лицо ознакомлено в правилами техники безопасности, а в памятке указано, что при получении травмы посетитель должен сразу сообщить об этом любому инструктору клуба, чего родители девочки не сделали.

Тогда родители Оксаны обратились уже в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам тщательно исследовала материалы дела и пришла к иным выводам. В суде отметили, что факт получения травмы именно в батутном клубе был доказан, безопасность в клубе не обеспечена в полной мере, а ребенок пожаловался на боль только родителям, так как об обязанности сообщать о травмах была проинформирована только сопровождающая.

Суд посчитал, что принятые ответчиком меры явились недостаточными для обеспечения безопасности и отменил решение суда первой инстанции, частично удовлетворив апелляционную жалобу истца. С предпринимателя взыскано 100 тыс. рублей компенсации морального вреда, 50 тыс. рублей штрафа, 15 тыс. за расходы на представителя и 694 рубля почтовых расходов.

Решение вступило в законную силу.

Ранее мы писали о похожем случае в батутном парке, но уже в Екатеринбурге.