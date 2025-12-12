В Екатеринбурге присудили компенсацию девочке, получившей тяжелый перелом в батутном парке

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу девочки, получившей тяжелую травму в батутном парке.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, девочка посещала индивидуальные тренировки в батутном центре на улице Малышева в уральской столице. 19 января этого года при отработке прыжка она неудачно упала на бортик батута и получила серьезную травму – перелом костей левого предплечья в средней трети со смещением осколков. В тот же день ей провели операцию по установке спиц.

Пострадавшая долгое время проходила реабилитацию. Хирургическое вмешательство по удалению спиц запланировано на середину декабря 2025 года. В прокуратуре отметили, что объективных доказательств соблюдения мер безопасности в батутном парке предоставлено не было.

В итоге суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей. Также назначен штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке – 50 тысяч рублей.