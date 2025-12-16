В России расширят пенсионную поддержку родителей

Вскоре в России вступят в силу поправки в пенсионное законодательство. Речь идет о полном включении периода ухода за ребёнком в возрасте до полутора лет в страховой стаж родителя для каждого ребенка без ранее действовавших ограничений.

Новация заработает уже с 1 января 2026 г, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Политик обратил особое внимание граждан на необходимость контроля не только за стажем, но и за пенсионными баллами.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что многодетным родителям надо начислять больше пенсионных баллов, а не снижать им пенсионный возраст, как это предложили депутаты от РСЗП Сергей Миронов и Яна Лантратова. Милонов считает, что лучше добавлять пенсионных баллов за каждого рожденного ребенка, потому что многодетные женщины и так могут выходить на пенсию раньше.