В два этажа до столицы: поезд Челябинск — Москва за год перевёз 176 тысяч пассажиров

Более 176 тысяч пассажиров было перевезено двухэтажными поездами № 301/302 Челябинск — Москва со станций Южно-Уральской железной дороги за первый год курсирования. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

По данным пресс-службы, двухэтажные вагоны пришли на смену одноэтажному подвижному составу и отправились в первый рейс 13 декабря 2024 года. Поезда оснащены кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств, системой доступа в купе с использованием индивидуальных магнитных ключ-карт.

В составе предусмотрены купе увеличенной площади для маломобильных пассажиров, подъемное устройство для инвалидных колясок, а также дублирование информации шрифтом Брайля (тактильные надписи для людей с нарушением зрения).