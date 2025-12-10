Челябинская область побила рекорд по перевозкам пригородными поездами

В Челябинской области пригородные поезда установили новый пассажирский рекорд — в 2025 году регион перевез более 250 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В 2025 году на территории Челябинской области пригородными поездами было перевезено свыше 250 тысяч пассажиров, а по итогам года ожидается достижение планки более 260 тысяч человек. Показатель всего 2024 года был достигнут уже за 8 месяцев.



Особенно вырос пассажиропоток на новых межрегиональных маршрутах. Поезда Челябинск — Уфа и Мурсалимкино — Усть-Катав — Уфа перевезли более 60 тысяч пассажиров, что позволило увеличить перевозки более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Сегодня на территории Челябинской области курсируют 12 пригородных поездов АО "Башкортостанская ППК", и совместная работа позволяет развивать удобные межрегиональные перевозки и расширять транспортные сервисы для жителей двух регионов.