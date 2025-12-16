В Челябинске вручили автомобиль самому возрастному волонтеру России

15 декабря в Челябинске 86-летней Байрамбике Тагировне Хамитовой передали новый автомобиль для продолжения ее волонтерской деятельности. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве общественной безопасности Южного Урала.

По данным ведомства, в церемонии передачи машины принял участие министр общественной безопасности региона Александр Гриб.

Мероприятие прошло на площадке Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО.

Известно, что Байрамбика Тагировна с лета 2023 года совершила более 20 поездок в зону СВО, доставляя гуманитарную помощь бойцам. После дорожно-транспортного происшествия, в которое её автомобиль попал в октябре, исполнительный директор АНО "Люди Долга" Константин Билан выразил готовность приобрести новый транспорт. Ключи и документы на новый УАЗ "Патриот" были переданы волонтёру, которая уже 17 декабря планирует очередную поездку с гуманитарным грузом.