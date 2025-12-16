16 Декабря 2025
Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На Южном Урале мужчина лишился почти полумиллиона за "подарок" ко дню рождения

В Златоусте местный житель лишился почти полумиллиона рублей из-за "подарка" ко дню рождения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
По данным пресс-службы, 42-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы доставки. Звонивший сообщил, что на имя потерпевшего доставлена коробка сладостей в честь приближающегося дня рождения. Мужчина, действительно готовившийся к празднику, поверил мошеннику и назвал присланный в смс-сообщении код.

Далее в схему обмана вступили другие мошенники, которые представлялись сотрудниками силовых структур и Центробанка. Они убеждали его, что от лица мужчины оформлена доверенность на гражданина недружественной страны, и даже загрузили фальшивый документ в личный кабинет на портале "Госуслуг" пострадавшего. Под предлогом защиты денег фигуранты заставили златоустовца установить вредоносные программы, оформить кредит на 400 тысяч рублей и перевести все средства на "безопасный счет".

Сумма причиненного ущерба составила 450 тысяч рублей. Потерпевший понял, что его обманывают, когда его попросили оформить новый займ. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Теги: Златоуст, мошенничество, займ, Госуслуги


