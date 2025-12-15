Мошенники похитили 32 миллиона рублей у тюменцев

В Тюменской области за неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 70 жителей региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 32 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 3,6 млн руб.

Так, неизвестный в ходе переписки в одном из мессенджеров под предлогом получения прибыли от инвестиций убедил потерпевшего перевести с использованием криптокошелька 3,6 млн руб. Прокуратура Калининского административного округа г. Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.