СМИ: "АвтоВАЗ" может оставить только одну рабочую смену

"АвтоВАЗ" может оставить только одну рабочую смену, начиная с 2026-го года, утверждает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник. Якобы, в таком режиме предприятие на фоне падения спроса будет работать минимум полгода.

Канал сообщает, что производство автомобилей может быть сокращено "минимум наполовину", также могут сократиться и зарплаты сотрудников.

Сейчас сотрудники "АвтоВАЗа" получают зарплату до 70 тыс. руб. за счет хозяйственных работ, которые закончатся в декабре, после чего оплата может сократиться до 40 тыс. руб., утверждает Mash.

В этом году практически все автозаводы России ввели четырехдневную рабочую неделю, а также пытаются другими способами сократить издержки в условиях критического падения спроса на автомобили.