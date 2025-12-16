Долг россиян по рассрочкам за новостройки достиг 1,5 трлн рублей

В России сумма неоплаченных рассрочек граждан по приобретенным новостройкам на 1 декабря составила 1,5 трлн руб.

По данным госкомпании "Дом.рф", это 17% от всех заключенных договоров. Это средства, которые покупатели квартир еще не перечислили застройщикам на счета эскроу по заключенным договорам.

По данным Банка России, на 1 октября россияне были должны по рассрочкам 1,4 трлн руб. Регулятор считает эту схему крайне рискованной, прежде всего, для покупателей жилья и застройщиков, а также для банков, которые их кредитуют, сообщает РБК.

Напомним, долги по налогам в РФ достигли рекордных 3,3 трлн рублей.