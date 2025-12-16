Минобороны РФ опровергло сообщения СБУ об уничтожении подлодки России

Представитель Черноморского флота России опроверг заявления украинских спецслужб об уничтожении подводной лодки.

Начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев назвал ложной информацию о поражении субмарины в бухте Новороссийской военно-морской базы. "Попытка диверсии с применением подводного беспилотного аппарата была безуспешной. Ни корабли, ни подлодки, ни их экипажи не понесли ущерба и выполняют задачи в штатном режиме", — подчеркнул он.

Ранее СБУ распространила видео с взрывом в порту. Утверждалось, что российская субмарина получила критические повреждения.