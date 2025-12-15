Суд разрешил издательству "Просвещение" не платить в бюджет 2 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил предписание ФАС относительно издательства "Просвещение" о перечислении в бюджет "незаконно полученного дохода" в размере 2 млрд руб., передают "Ведомости" со ссылкой на неназванный источник. Второе предписание – о снижении цен на учебники по русскому языку, истории и биологии – оставлено в силе.

В 2,3 млрд руб. ранее Федеральная антимонопольная служба оценила сверхдоход издательства от продажи учебников по завышенной стоимости.

ФАС обратила внимание на издательство после поручения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко разобраться с резким ростом цен на учебники "Просвещения": стоимость учебной литературы, по словам Матвиенко, выросла в полтора раза, при этом возник дефицит книг.

В итоге ФАС пришла к выводу, что "Просвещение" установило монопольно высокие цены на учебники по русскому языку, истории и биологии. В издательстве объяснили повышение цен ростом производственных издержек на печать и расходные материалы. В ФАС же посчитали, что себестоимость учебника, который продавался за 700 руб., составляла всего 277 руб.

50% издательства "Просвещение" принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ. Также есть информация о том, что еще 25% принадлежат Российскому фонду прямых инвестиций.