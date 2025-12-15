В Подмосковье осуждены три члена ОПГ "Северские"

В Московской области осуждены трое участников вооруженной банды "Северские". Наказаны уроженцы Подмосковья Виталий Колесников, Алексей Волков и Дмитрий Рысев.

Колесников получил 25 лет лишения свободы с отбыванием 10 лет в тюрьме, остальные – в колонии строго режима. Волков приговорён к 14 годам 6 месяцам лишения свободы, Рысев – к 14 годам. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Московской области.

Банда создана в мае 1997 г. в Сергиево-Посадском районе Московской области. Её члены вымогали деньги, убивали.