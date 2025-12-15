В Нижнем Тагиле 21-летнего многодетного отца осудили за кражу у пенсионерки

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 21-летнему многодетному отцу за кражу с банковской карты. Мужчина похитил деньги у пенсионерки, которая сдавала ему жилье.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 60-летняя пенсионерка разрешила молодому человеку с сожительницей проживать в ее квартире в обмен на помощь в быту. В сентябре текущего года он выпивал с пожилой женщиной, а когда она уснула, похитил ее банковскую карту. В банкомате он снял пенсию в размере 15 тыс. рублей и забрал себе.

Суд признал его виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража с банковского счета". Свою вину он признал в полном объеме.

Учтя факт возмещения мужчиной имущественного ущерба, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств, в том числе наличие на иждивении четырех малолетних детей, суд признал их исключительными, и назначил осужденному наказание в виде штрафа в сумме 15 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.