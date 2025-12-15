Названы самые популярные и самые необычные имена для детей в 2025 году

Самыми необычными именами, которые москвичи дали своим детям в 2025 году, стали Дон, Гордыня (для мальчиков) и Флора и История (для девочек), рассказала вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, самые популярные мужские имена этого года – Михаил, Александр и Лев. Женские – Анна, Мария и София, передает РИА Новости.

Данных о рождаемости в Москве (и других городах России) нет: с марта 2025 года Росстат перестал публиковать детальные демографические данные. В 2024 году в столице родилось более 110 тыс. детей. Порядка 1,5 тыс. женщин стали мамами впервые после 40 лет, средний возраст рождения первенца составил 29 лет. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что снижение рождаемости в столице за последние восемь лет оказалось вдвое меньше, чем в среднем по России.