Депутат Миронов призвал не вводить в школах пропуск детей по биометрии

То, что власти хотят ввести в школах пропуск детей по биометрии, не только поспешно, но и крайне рискованно. Об этом заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Недавно стало известно, что с 2026-2027 учебного года в школах планируют внедрить новую пропускную систему - по биометрическим персональным данным. Каким именно, пока не сообщается. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму. Об этом недавно заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. Власти заверяют, что все под контролем, биометрию нельзя потерять или забыть, как пропуск, зато родители будут достоверно знать, что их ребенок находится в школе, так как систему подключат к смартфону родителей. Школы получат к Единой биометрической системе доступ через "аккредитованные организации", которые установят "необходимое оборудование и проведут интеграционные мероприятия". Тема продвигается под предлогом безопасности.

Новость вызвала возмущение среди родительской общественности тем, что у родителей не спрашивали, хотят ли они, чтобы с их детей снимали биометрию. В добровольность новой системы мало кто верит. В Татарстане, где проходит эксперимент, Минобрнауки республики тоже признает, что "родители болезненно реагируют на внедрение системы".

Миронов также считает, что это "конфликтная затея".

"Сбор любых данных детей - крайне чувствительная тема. Неслучайно эксперимент в Татарстане родители воспринимают "болезненно". Так зачем его расширять? Риски конфликтов, утечек, сбоев в этом случае очевидны. А риски для безопасности тоже никуда не денутся. Допустим, биометрический терминал "засек" постороннего – он ворвался в школу с оружием, наплевав на биометрию. В школе есть грамотный охранник, способный его остановить? Или при новом терминале все тот же пожилой вахтер?" - написал лидер РСЗП.

Он считает, что нужно обеспечить в школах базовые меры безопасности: работающие металлодетекторы, видеокамеры, профессиональных охранников, к подготовке которых его партия давно предлагает привлекать Росгвардию.

Петербургский учитель информатики и руководитель городского родительского комитета Михаил Богданов подчеркивает, что никакой необходимости в биометрии в школе нет. Зато это повлечет большие расходы, на которые деньги всегда найдутся.

"Денег нет на учителей, а на вот это вот все - хоть лопатой греби. Сколько запросят цифровики - столько и даст Правительство и Минфин. Ожидать, что биометрия чем-то поможет школам или реально создаст "удобства" для учеников и детей, то есть закрывать глаза на эту проблему, может либо совершенно не понимающий ничего в реальной жизни школы человек, либо лоббист", - написал учитель.

Он уверен, что после запуска системы власти введут показатель для школы - процент детей, проходящих по биометрии. И школы сами начнут заставлять родителей сдавать биометрию детей.

"Потом все эти данные быстро утекут в лапки мошенников", - пишет в комментарии наиболее распространенное возражение Галина К.

Президент компании InfoWatch Наталья Касперская призывает граждан не торопиться сдавать биометрию. Она говорит, что существующий уровень защиты данных в России очень низок, к тому же абсолютно защищенных информационных систем не бывает в принципе. Она уверена, что однажды сданные биометрические данные наверняка будут украдены. Тем более это опасно для детей.