15 Декабря 2025
Обездолены из-за Долиной

Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба &amp;quot;Атомстройкомплекс&amp;quot;

В школу Екатеринбурга пришел робот-гуманоид, чтобы отвлечь детей от телефонов

В середине декабря учеников новой школы №314 Екатеринбурга встретил робот-гуманоид. Он прогуливался по коридорам, разговаривал с ребятами и даже делал с ними селфи.
Необычный гость пришел в школу в рамках акции "День без гаджетов". Ее цель – отвлечь детей от телефонов и заинтересовать их кружками и секциями, например – робототехникой.

Акцию ежегодно проводит строительный холдинг "Атомстройкомплекс", который обслуживает школы №314 и №41, построенные по концессии. Помимо технической эксплуатации девелопер реализует в этих школах широкий спектр услуг дополнительного образования.

"В день без гаджетов на каждой перемене в школе проходят мастер-классы, конкурсы, игры. Их проводят педагоги из разнообразных секций и кружков, работающих непосредственно в школе. Это крупнейшие операторы услуг дополнительного образования, которые благодаря качественной оснащенности школы и наличию управляющей компании открывают здесь свои представительства. Ученики могут оставаться в школе после уроков и заниматься танцами, гимнастикой, театральным искусством, футболом и т.д. Это освобождает родителей от необходимости организовывать досуг и логистику детей после уроков и позволяет дать качественную подготовку в интересной им сфере, а также развить коммуникативные навыки", - рассказала руководитель проектов строительного холдинга "Атомстройкомплекс" Любовь Спелкова.

Робот в школе №314 Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", всего в школе №314 кружки и секции посещают порядка 1 тысячи детей – это ученики не только этой школы, но и других. Принимают на занятия даже малышей-дошкольников: их встречают администраторы, помогают переодеться и провожают на занятия. Любовь Спелкова отмечает, что в планах привлечь к дополнительным занятиям взрослых жителей района, обеспечить им качественный, развивающий досуг.

"Мы уверены, что большая современная школа должна быть центром притяжения в районе и приносить пользу как можно большему числу жителей. Когда в школе кипит жизнь, задействованы самые современные технологии и оборудование, растет вовлеченность не только детей, но и педагогов!", - уверена Спелкова.

