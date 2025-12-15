15 Декабря 2025
Происшествия Челябинская область
В Челябинске осудили должностное лицо за незаконную выдачу фитосанитарных документов

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 40-летней заместительнице начальника отдела надзора за обеспечением карантина растений, качества зерна и семенного контроля по Челябинской области Уральского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.
Суд признал сотрудницу виновной в получении взяток в значительном и особо крупном размере, превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности, а также в легализации имущества, приобретённого преступным путём.

Следствием и судом установлено, что с октября 2022 по декабрь 2023 года фигурантка систематически получала взятки от представителей коммерческих организаций, занимающихся продажей овощей и фруктов. За ускоренное оформление и выдачу фитосанитарной документации без проверки партий подкарантинной продукции она получила дорогостоящий мобильный телефон (109 тыс. рублей), ноутбук с аксессуарами (более 93 тыс. рублей) и денежные средства в размере 60 тыс. рублей.

В период с 1 сентября по 7 октября 2023 года осуждённая также получила две крупные взятки по 1,26 млн рублей от двух предпринимателей, всего - более 2,5 млн рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф свыше 8 млн рублей и лишение права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 7 лет. Полученное в виде взяток имущество и денежные средства конфискованы в доход государства.

Теги: Челябинск, взятка, фитосанитарные докуенты


