В МИД призвали Запад разделить с Киевом ответственность за убийства военкоров

В МИД РФ заявили, что ответственность за убийства журналистов с Киевом обязаны разделить его западные покровители.

"Убеждены, что ответственность за убийства журналистов и военкоров с озверевшим от безнаказанности киевским режимом обязаны разделить его западные покровители, а также различные многосторонние структуры и институты в сфере защиты прав человека, сознательно хранящие молчание в отношении этих кровавых преступлений», - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. Заявление сделано в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Ранее МИД РФпотребовал от международных организаций – ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН - отреагировать на убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева. По словам Захаровой, Россия будет добиваться от международных инстанций правовой оценки этого убийства и других преступлений Украины против мирных граждан.