Группа Pussy Riot признана экстремистской и запрещена в России

Панк-группа Pussy Riot признана экстремистской организацией и запрещена в России.

Так решил Тверской райсуд Москвы. Туда ранее обратился заместитель генерального прокурора России, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В сентябре четырёх участниц группы Pussy Riot приговорили к лишению свободы на сроки от 8 до 13 лет по делу о дискредитации российской армии. Суд Басманного района Москвы приговорил Марию Алехину к 13 годам общего режима, Тасо Плетнер – к 11 годам, Диану Буркот и Алину Петрову – к 8 годам колонии каждую. Приговор вынесен заочно – девушки находятся за пределами России. Им также запретили администрировать интернет-сайт на срок от 4 до 5 лет. Дискредитацию армии надзорное ведомство (и – исходя из приговора – суд) усмотрело в клипе, созданном группой в декабре 2022 г.