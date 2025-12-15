Проректор по развитию магистратуры УрФУ ушла в отставку

Наталья Андрейченко оставила должность проректора по развитию магистратуры УрФУ. Информацию об отставке Накануне.RU подтвердили в пресс-службе вуза.

Все обязанности Андрейченко теперь перейдут в блок проректора по образованию.

Напомним, что в октябре текущего года в УрФУ упразднили должность проректора по информационной политике. На место Алексея Фаюстова пришла бывший советник спикера свердловского парламента Анна Шкерина, которая возглавила новую структуру, а именно департамент по связям с общественностью.

Александр Иванов сменил Дмитрия Лоевского на должности проректора по молодежной политике. Также в ноябре наблюдательный совет вуза рекомендовал назначить на пост ректора Илью Обабкова, который после должности директора института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ УрФУ был назначен исполняющим обязанности ректора.

Что касается бывшего ректора Виктора Кокшарова, в июне его избрали президентом УрФУ.