На Урале осужден грабитель ювелирного, оставивший свои документы на месте преступления

На Среднем Урале вынесен приговор 39-летнему мужчине, совершившему дерзкое ограбление ювелирного магазина. Он оставил свои документы прямо на месте преступления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, грабеж был совершен 23 октября 2024 года в магазине "Оникс" в Качканаре. Злоумышленник вошел в салон под предлогом выбора обручальных колец. Воспользовавшись невнимательностью продавца, он похитил целый планшет с ювелирными изделиями и скрылся. Сумма ущерба составила почти 1,85 млн рублей.

Сразу после этого уралец на такси отправился в Екатеринбург, по пути сделав остановку в Нижнем Тагиле. В обоих городах он начал сдавать украденные кольца в ломбарды, предварительно срезая с них все бирки и клейма. Однако вычислить его удалось довольно быстро: на месте преступления мужчина оставил свои личные документы, включая удостоверение личности с фотографией.

"Взяли" грабителя в Екатеринбурге. При нем были найдены 17 золотых колец и деньги, вырученные от сбыта части добычи. В суде он признал свою вину и даже принес извинения.

Качканарский городской суд назначил уральцу 6 лет колонии строгого режима. Также будет рассмотрен гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной.