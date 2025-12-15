15 Декабря 2025
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

На Урале осужден грабитель ювелирного, оставивший свои документы на месте преступления

На Среднем Урале вынесен приговор 39-летнему мужчине, совершившему дерзкое ограбление ювелирного магазина. Он оставил свои документы прямо на месте преступления.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, грабеж был совершен 23 октября 2024 года в магазине "Оникс" в Качканаре. Злоумышленник вошел в салон под предлогом выбора обручальных колец. Воспользовавшись невнимательностью продавца, он похитил целый планшет с ювелирными изделиями и скрылся. Сумма ущерба составила почти 1,85 млн рублей.

Сразу после этого уралец на такси отправился в Екатеринбург, по пути сделав остановку в Нижнем Тагиле. В обоих городах он начал сдавать украденные кольца в ломбарды, предварительно срезая с них все бирки и клейма. Однако вычислить его удалось довольно быстро: на месте преступления мужчина оставил свои личные документы, включая удостоверение личности с фотографией.

"Взяли" грабителя в Екатеринбурге. При нем были найдены 17 золотых колец и деньги, вырученные от сбыта части добычи. В суде он признал свою вину и даже принес извинения.

Качканарский городской суд назначил уральцу 6 лет колонии строгого режима. Также будет рассмотрен гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной.

Теги: ювелирный, ограбление, документы, суд, Качканар


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

