ГП просит изъять элитный автопарк и 13 зданий у осужденного вице-премьера Башкирии

Генеральная прокуратура России требует изъять имущество бывшего вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, осужденного за коррупцию, пишут "Ведомости".

По данным источника издания, в иске указаны 13 зданий, в числе которых комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров, дача в Башкирии. Также ГП просит конфисковать автопарк премиум-класса стоимостью более 20 миллионов рублей.

В ноябре Марзаева приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 10-кратном размере взятки (более 560 млн рублей) и с запретом 12 лет занимать различные должности. В доход государства конфискованы 37 млн рублей, полученные в качестве взятки, участок и два жилых дома. Также чиновник лишен республиканских наград и почетных званий.

В суде доказано, что Мирзаев получил взятку в декабре 2023 – апреле 2024 гг. Ради получения денег он угрожал мешать законной предпринимательской деятельности. За взятку политик обещал помощь в заключении контрактов на работы в сфере дорожного хозяйства в Уфе, своевременной их оплате, а также общее покровительство по службе.