21 Ноября 2025
Общество Республика Башкортостан
Фото: Накануне.RU

И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев получил 13 лет за взятку в 37 миллионов

В Уфе вынесен приговор и. о. заместителя премьер-министра Башкортостана Алану Марзаеву. Речь идёт о наказании по уголовному делу о получении взятки в 37 млн руб.

Приговор – 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 10-кратном размере взятки (более 560 млн руб.) с запретом 12 лет занимать различные должности. В доход государства конфискованы 37 млн руб., полученные в качестве взятки, участок и два жилых дома. Также чиновник лишен республиканских наград и почётных званий.

В суде доказано, что Мирзаев получил взятку в декабре 2023 – апреле 2024 гг. Ради получения денег он угрожал мешать законной предпринимательской деятельности. За взятку политик обещал помощь в заключении контрактов на работы в сфере дорожного хозяйства в Уфе, своевременной их оплате, а также общее покровительство по службе.

"Откат" Мирзаеву от каждого заключённого госконтракта должен был составлять 10% от его суммы. Всего за эти несколько месяцев заключено шесть контрактов на 560 млн руб., сообщает прокуратура Башкортостана.

Теги: Алан Марзаев, взятка, штраф, срок


