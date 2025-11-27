Опрос: половина жителей Екатеринбурга полностью игнорирует телевизор

Практически половина жителей Екатеринбурга полностью игнорирует телевизор. Опрос на эту тему в октябре-ноябре нынешнего года провел сервис SuperJob.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения уральской столицы. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 42% екатеринбуржцев вообще не смотрят телевизор. Из тех, кто все же включает ТВ, 22% выбирают художественные фильмы. Новости занимают второе место (21%), а сериалы и документальные фильмы делят третью позицию (по 13%).

Развлекательные программы предпочитают 12% опрошенных. Спортивные трансляции и информационно-аналитические выпуски выбирают по 8%. Интеллектуальные игры любят 7% опрошенных, а общественно-политические программы или ток-шоу смотрят по 4%. Еще 2% горожан в числе любимых передач назвали телевизионные версии концертов и театральных постановок.

Примечательно, что опрошенные уральские мужчины чаще женщин заявляли о полном игнорировании телевизора.

