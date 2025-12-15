Переговоры Зеленского с представителями Трампа шли пять часов

В Берлине состоялась встреча украинской делегации с представителями США. На встрече присутствовал канцлер Германии Фридрих Мерц, сидевший на стороне Украины.

Модератором переговоров был помощник канцлера Гюнтер Зауттер. Как пишет Die Welt, сам Мерц покинул встречу досрочно. Что стало причиной - не сообщается. Обсуждался мирный план президента США Дональда Трампа. Переговоры длились более пяти часов и продолжатся завтра, пишут украинские СМИ. Никаких подробностей пока не разглашается. Перед этим Зеленский заявил, что в Германии готовится работа переговорной группы по гарантиям безопасности для Украины. При этом спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что обсуждались 20 пунктов мирного урегулирования и был достигнут значительный прогресс.

Как пишет Kyiv Post, камнем преткновения является механизм предоставления гарантий Киеву, который требует, чтобы это было предварительным условием для заключения любого окончательного соглашения. Но Вашингтон предлагает Киеву многоэтапный подход, который подразумевает, что гарантии будут окончательно согласованы со временем.

Трамп оказывает давление на Зеленского, чтобы склонить его к уступкам, пишет Bild. Но ЕС пока не может принять план Трампа. Часть европейских стран хочет украсть замороженные российские активы, а Вашингтон настаивает на создании американского фонда восстановления. Трамп очень хотел бы достичь результатов к рождественским каникулам, которые начнутся 25 декабря.