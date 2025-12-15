Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах с Киевом в Берлине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о значительном прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

Во встрече, помимо него, приняли участие Владимир Зеленский и зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, пишет РИА Новости.

По словам Уиткоффа, стороны провели "обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам". Делегации вновь встретятся сегодня утром.

Ранее в интервью французскому изданию Le Monde советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина может согласиться на вывод своих войск из Донбасса. При этом Киев требует, чтобы и Россия вывела свои войска, а Донбасс стал демилитаризованной зоной, как предусматривает план президента США Дональда Трампа.

В то же время другой советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Украина не соглашалась на создание буферной зоны в Донбассе, а материал Le Monde неточен. По его словам, Подоляк говорил лишь о гипотетических вариантах.