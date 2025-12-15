Челябинск стал Культурной столицей России 2027 года

Челябинск получил статус Культурной столицы России 2027 года. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

Глава Челябинской области Алексей Текслер отметил, что победа стала результатом активной поддержки со стороны местных жителей, участия в народном голосовании и достижений региона в сфере культуры. По его мнению, ключевую роль сыграло культурное сообщество региона, чьи проекты и инициативы стали главным аргументом в конкурсном отборе.

Губернатор подчеркнул, что новый статус откроет дополнительные возможности для проведения фестивалей, реализации молодежных проектов и поддержки талантов.

Церемония подведения итогов конкурса состоялась в Москве. Решение было принято по результатам многоэтапного отбора: в финал вышли восемь городов. По итогам конкурса победителем был признан южноуральский мегаполис.