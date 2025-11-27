27 Ноября 2025
Фото: Накануне.ru

Токио потерял статус самого густонаселенного города мира

Столица Индонезии обогнала Токио и стала самым густонаселенным мегаполисом мира – в Джакарте сейчас живет около 42 млн человек, говорится в новом исследовании ООН "Перспективы мировой урбанизации в 2025 году".

И на втором месте тоже не Токио – с населением 37 млн человек здесь находится Дакка, столица Бангладеш. Токио с 33 млн жителей только на третьем месте. В предыдущем докладе ООН 2018 года столица Японии была на первом месте с населением 37 млн.

Как пишет The Guardian, дело не только в радикальных демографических и миграционных изменениях, но и в изменении методики подсчета, которую теперь использует ООН – авторы отчета указывают, что теперь города, поселки и сельская местность классифицированы более сопоставимо для разных стран, что дало возможность более адекватно определить границы городских территорий.

Согласно докладу, число городских жителей в мире более чем удвоилось с 1950 года, когда на долю городов приходилось 20% от 2,5 млрд человек, населявших мир. Сейчас же они составляют почти половину от 8,2 млрд человек.

В докладе также говорится, что к 2050 году две трети прироста населения мира, по прогнозам, будет приходиться на города, а большая часть оставшейся трети — на поселки городского типа.

Число мегаполисов (с численностью населения не менее 10 млн человек) выросло в четыре раза: с восьми в 1975 году до 33 в 2025 году.

Девять из десяти самых густонаселенных городов — Джакарта, Дакка, Токио, Нью-Дели, Шанхай, Гуанчжоу, Каир, Манила, Калькутта и Сеул — находятся в Азии.

Теги: токио, город, рейтинг, урбанизация


