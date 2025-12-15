Житель Таджикистана сбежал из Артемовского, чтобы скрыться от алиментов

Свердловские приставы нашли должника по алиментам в Таджикистане - мигрант вернулся на родину, чтобы избежать своих прямых обязанностей перед дочерью.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, ранее приезжий 1982 г.р. заключил брак с жительницей Артемовского, после чего в 2016 году у них родилась дочь. Спустя непродолжительное время пара развелась и мужчину обязали выплачивать алименты, однако тот неоднократно игнорировал требования судебных приставов, а после и вовсе скрывался.

Должника объявили в исполнительный розыск. На тот момент размер задолженности по алиментам составил порядка 1,6 млн рублей.

Во время розыскных мероприятий была получена информация, что должник, вероятно, мог вернуться к себе на родину в Таджикистан. Тогда судебные приставы направили запрос о межгосударственном розыске лица в МВД Республики Таджикистан. Там нерадивого отца и нашли.

В соответствии с "Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", заключенной в г. Кишиневе 07.10.2002, все процессуальные действия, осуществляемые по гражданским, семейным и уголовным делам, включая исполнение решения или приговора, распространяются на государства-участников, т.е. на Российскую Федерацию и Республику Таджикистан. В связи с этим исполнительный документ будет направлен на исполнение по месту нахождения должника — в Таджикистан, через суд вынесший решение.