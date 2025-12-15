В Челябинском зоопарке появился новый обитатель – восточный колобус по кличке Пряник

В Челябинском зоопарке появился новый обитатель – восточный колобус. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе зверинца.

По данным пресс-службы, самца зовут Пряник. Он родился 12 сентября 2022 года в Пермском зоопарке и недавно переехал в Челябинск. В настоящий момент зверек находится на карантине и проходит обязательные ветеринарные наблюдения, поэтому посетители пока смогут увидеть примата только на кадрах, сделанных в служебном помещении. После всех процедур Пряника переведут на экспозицию.

Восточных колобусов также называют гверецами. Они относятся к семейству мартышковых и обитают в тропических и горных дождевых лесах Африки. Свое название эти приматы получили из-за отсутствия большого пальца на кисти – это особенность вида. Колобус живут группами от трех до 15 особей. Для них характерно многоженство, при этом самки имеют равный статус и поддерживают дружеские отношения. Половой зрелости приматы достигают к четырем-пяти годам, а беременность у самок длится около 158 дней. Детеныши у них рождаются по одному и сначала имеют белый окрас.