Ленинградскому зоопарку приходится возить корм для животных "огородами" из-за санкций

Ленинградский зоопарк испытывает трудности с поставками кормов. Их теперь приходится доставлять "огородами", а самих животных переправляют "параллельным импортом" через Казахстан и другие дружественные государства, рассказал в эфире радио РБК директор организации Юрий Журавлев.

"Нас исключили из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, то же самое — с Международной ассоциацией зоопарков. Абсолютно безобразное отношение, потому что политика примешивается к зоопаркам", - сообщил Журавлев.

Он добавил, что в принципе можно обойтись и российскими кормами.