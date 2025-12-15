Российская молодежь отличается низкой общественно-политической активностью

Исследование, проведенное Институтом госслужбы РАНХиГС и ФНИСЦ РАН, показало противоречивую картину: российская молодежь проявляет интерес к политике, но ее общественно-политическая активность остается низкой.

Основными причинами социологи называют дефицит оптимизма и доверия к институтам власти, а также ослабление ориентации на традиционные социальные ценности и успех. Эксперты отмечают системную проблему — фрагментарность молодежной политики.

В качестве решений предлагается формировать ценности с раннего детства, ввести разумные цифровые ограничения и создать современную организацию по образцу комсомола для вовлечения пассивной молодежи.

Ранее в российском парламенте задались целью показать миру "истинное лицо российской молодежи". По мнению парламентариев, молодые россияне совсем не такие, какими их представляют на Западе.