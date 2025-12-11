Запад считает российскую молодежь монолитной массой потребителей, которые хотят только хорошо жить – Картаполов

В российском парламенте задались целью показать миру "истинное лицо российской молодежи". По мнению парламентариев, молодые россияне совсем не такие, какими из представляют на Западе.

"У западных политиков и аналитиков есть распространенное представление, что именно российская молодежь представляет собой слабую сторону нашего государства. Что это монолитная масса потребителей, мечтающих только о материальных благах, которые хотят только хорошо жить. И когда западный мир предложит эту хорошую жизнь предложит – наша молодежь за ней пойдет", - сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на заседании совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при СовФеде.

"Эти оценки строятся на стереотипах и ложных представлениях о нашей молодежи. Наша цель и задача – показать миру истинное лицо российской молодежи. Чтобы люди, которые живут этими иллюзиями, не могли даже подступиться", - считает депутат.

Он, однако, отметил, что "если не заниматься молодежью, то мы получим много неприятностей". "Очень важно развивать программы патриотического воспитания. <…> Общество осознало важность ранней подготовки детей к выбору жизненного пути", - отметил Картаполов.