Террорист по делу "Крокуса" жалуется на силовиков.

Его не стали снимать с дерева, а спилили, и он упал. Защита 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, самого молодого обвиняемого по делу о теракте, обжалует обстоятельства его задержания как чрезмерно жёсткие. Инцидент произошёл 23 марта, на следующий день после нападения, когда силовики преследовали скрывавшихся в лесу злоумышленников.

Обнаружив с помощью тепловизора Файзова на высоте около 20 метров, они, по данным защиты, не стали вести длительные переговоры. Вместо этого было принято решение спилить дерево бензопилой, после чего молодой человек упал вместе с ним и с серьёзными травмами был доставлен в больницу, а затем в суд на каталке, сообщает Telegram-канал Mash.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.