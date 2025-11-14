Защита потерпевших по делу "Крокуса" попросила повторно провести экспертизы

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" попросила суд о проведении повторных, а также дополнительных судебно-медицинских экспертиз.

"Ряд потерпевших, получивших тяжелые телесные повреждения, а также психические расстройства, включая посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), были необоснованно признаны не получившими вред здоровью", - сообщил ТАСС один из представителей потерпевших, адвокат Даниэль Готье.

Более того, по некоторым из них судебно-медицинские экспертизы вовсе не проводились, добавил он.

Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу. Вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холла" в Подмосковье произошло 22 марта 2024 года. В результате теракта погибли 149 человек, пострадали 609. Во время атаки нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей концерта группы "Пикник", а затем подожгли концертную площадку.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.