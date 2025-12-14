14 Декабря 2025
Общество Центральный ФО Москва
Фото: Накануне.RU

Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры на десять дней вперед

Певица Лариса Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры на десять дней вперед, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

"Между Долиной Л.А. и Лурье П.А. было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024-го", — говорится в сообщении.

В документах указано, что это произошло по инициативе Долиной, она прислала Лурье дополнительное соглашение.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что между заключением предварительного договора и основного прошло много времени. По ее словам, певица не просто ждала, а осмысливала. Квартиру зарегистрировали в собственность Лурье в Росреестре 24 июня 2024 года.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести их на "безопасные счета" и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.

В прошлую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, как это будет сделано — сразу или частями.

лариса долина, квартира, аферисты, мошенники


