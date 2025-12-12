В Белгороде боеприпас упал на территории социального объекта

Боеприпас упал на территории социального объекта в Белгороде, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, жертв и пострадавших нет. Взрывотехники принимают решение об утилизации боеприпаса. Все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место. Людей, проживающих в радиусе 300 м от места падения, эвакуируют.

11 декабря в Белгороде в результате падения обломков после сбития воздушных целей были повреждены помещение на территории одного из объектов и четыре частных дома.