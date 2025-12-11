"Сбербанк" ожидает всплеск инфляции из-за повышения налогов

Повышение НДС до 22% в 2026 году может подстегнуть инфляцию.

По оценке зампреда правления и финансового директора "Сбербанка" Тараса Скворцова, увеличение налога ускорит рост цен примерно на 2 процентных пункта. "Это цена, которую заплатит экономика за дополнительные налоги, избежать этого не получится", — указал он. Основное влияние на инфляцию, по его словам, проявится на рубеже 2025-2026 годов и составит около трети от текущего уровня (6,6%), сообщает Reuters.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, бизнес и ритейл уже готовятся к изменениям. Данные ЦБ подтверждают эту тенденцию: планы компаний по повышению цен в ноябре выросли до 6,3% в годовом выражении, при этом ритейлеры ожидают "инфляцию на полке" на уровне 11,8%.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Совете по национальным проектам, допустил, что повышение НДС с 20% до 22% является временной мерой.