Минобороны РФ: Украина моделировала взрыв "грязной бомбы" в многолюдном месте

Служба безопасности Украины (СБУ) моделировала взрыв "грязной бомбы" в месте большого скопления людей, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Алексей Ртищев.

Он отметил, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак лично курировал финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ.

Маршруты поставок шли через Польшу и Румынию, что создает риски создания "грязной бомбы" с последующим ее применением "под чужим флагом", заявил Ртищев.

"Об этом свидетельствуют имеющиеся в нашем распоряжении методики обучения представителей СБУ. Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей", - рассказал на брифинге начальник войск РХБЗ.

Ранее Владимир Путин заявил, что у Москвы нет никаких подтвержденных данных о возможности сброса Киевом грязной бомбы на территории РФ. При этом президент РФ отметил, что "у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться". Глава государства подчеркнул, что применение грязной бомбы против России станет последней ошибкой Украины.