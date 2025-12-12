В Челябинской области задержали группу, похитившую более 2,5 миллионов рублей у участника СВО

В Челябинской области задержаны подозреваемые в хищение более 2,5 миллиона рублей у участника специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчина, проходивший лечение, обратился в полицию и рассказал, что весной неизвестные предложили ему помощь в восстановлении документов, трудоустройстве и оформлении контракта с Вооруженными силами. Под видом содействия злоумышленники открыли для него банковский счет, но затем обманом забрали зарплатную карту. Пока заявитель находился в больнице Ростова-на-Дону после ранения, с его счета было похищено более 2,5 млн рублей, предназначенных для выплат за участие в СВО.

В ходе розыска, сотрудники УБК ГУ МВД России по Ростовской области при поддержке Росгвардии задержали двух подозреваемых. У них дома и в офисе изъяли телефоны, банковские карты и другие важные для дела вещи. Также выяснилось, что один из задержанных использовал телефон, привязанный к счёту потерпевшего, чтобы оформлять на его имя кредиты.

Также выявлен третий участник группы — по версии следствия, он снимал похищенные средства. Фигурант добровольно явился в отдел полиции и вернул деньги.

На всех трех участников преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжает устанавливать возможные дополнительные эпизоды.