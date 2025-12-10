В Екатеринбурге директора АНО "Чистое Сердце" арестовали по делу о мошенничестве

В Екатеринбурге арестован директор автономной некоммерческой организации "Чистое Сердце" Михаил Арзамасцев. В СИЗО он будет находиться до февраля следующего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Арзамасцеву вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права потерпевшего на жилое помещение". Следствие вышло с ходатайством о заключении директора АНО "Чистое Сердце" под стражу.

Некоторые подробности дела сообщили в прокуратуре Свердловской области. По версии следствия, руководитель некоммерческой организации помощи бездомным обманным путем приобрел право на комнату стоимостью более 1 млн рублей. Это повлекло лишение права потерпевшего на данное жилье.

Сегодня, 10 декабря, Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте Михаила Арзамасцева. Под стражей он будет находиться до 7 февраля 2026 года включительно.