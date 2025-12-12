В регионах выросли цены на ОСАГО после расширения тарифного коридора

В российских регионах отмечают резкий рост стоимости полисов ОСАГО после того, как ЦБ расширил тарифный коридор на 15% как в сторону снижения, так и в сторону повышения. По данным сервиса "Сравни", на которые ссылаются "Известия", с 8 по 10 декабря в среднем цена полиса выросла на 6% - до 6,4 тыс. руб. Но в некоторых регионах цены выросли больше: в Новосибирской области рост составил 35%, в Дагестане – 57%.

Такая картина связана с территориальными коэффициентами, которые ЦБ также изменил для ряда регионов. Так, для ряда территорий Новосибирской области коэффициент повысили в два раза. Регулятор заявляет, что в таких регионах выявляется много случаев недобросовестных действий с ОСАГО.

Страховщики говорят, что воспользовались расширением тарифного коридора применительно к "рисковым" водителям: младше 22 дет со стажем менее трех лет, с неблагоприятной страховой историей, а также владельцам мощных автомобилей в регионах с высокой аварийностью.