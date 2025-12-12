Свердловским автовладельцам начнут выдавать номера с новым кодом региона "166"

В Свердловской области автовладельцам будут выдавать номера с новым кодом региона. Об этом Накануне.RU сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, автомобильные номера с кодом региона "166" начнут выдавать свердловчанам уже в следующем 2026 году. В ГАИ пояснили, что данное изменение является плановым.

"Внешний формат номерных знаков при этом сохраняется в полном соответствии с установленными стандартами. Ранее выданные государственные регистрационные знаки с действующими кодами региона сохраняют свою юридическую силу и не потребуют замены", - отметили в Госавтоинспекции.

Там уточнили, что новый код "166" будет применяться к транспорту, впервые регистрируемому на территории Свердловской области, а также для юридически значимых действий, связанных с изменением регистрационных данных.

Ранее в свердловской Госавтоинспекции Накануне.RU заявляли, что нет планов выпускать автомобильные номера с кодом региона "666". В 2024 году в ведомстве отмечали, что номеров с кодом "196" на Урале хватит еще на пару лет.