12 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловским автовладельцам начнут выдавать номера с новым кодом региона "166"

В Свердловской области автовладельцам будут выдавать номера с новым кодом региона. Об этом Накануне.RU сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, автомобильные номера с кодом региона "166" начнут выдавать свердловчанам уже в следующем 2026 году. В ГАИ пояснили, что данное изменение является плановым.

"Внешний формат номерных знаков при этом сохраняется в полном соответствии с установленными стандартами. Ранее выданные государственные регистрационные знаки с действующими кодами региона сохраняют свою юридическую силу и не потребуют замены", - отметили в Госавтоинспекции.

Там уточнили, что новый код "166" будет применяться к транспорту, впервые регистрируемому на территории Свердловской области, а также для юридически значимых действий, связанных с изменением регистрационных данных.

Ранее в свердловской Госавтоинспекции Накануне.RU заявляли, что нет планов выпускать автомобильные номера с кодом региона "666". В 2024 году в ведомстве отмечали, что номеров с кодом "196" на Урале хватит еще на пару лет.

Теги: регион, код, номера, Госавтоинспекция, Свердловская область


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.11.2024 15:15 Мск Свердловские автовладельцы не получат номера с кодом региона "666"
Ранее 01.06.2020 16:40 Мск Кирилл Форманчук назвал "чушью" предрассудки, касающиеся автомобильных знаков 666 в Свердловской области
Ранее 01.06.2020 14:58 Мск МВД России утвердило для свердловских автовладельцев номера "666"
Ранее 14.02.2020 07:56 Мск Ургант объяснил появление "сатанинских" автономеров в Екатеринбурге
Ранее 04.02.2020 13:03 Мск Поклонская назвала провокацией появление "сатанинских" автономеров в Екатеринбурге
Ранее 03.02.2020 20:28 Мск "Они плохо подумали". В Екатеринбургской епархии оценили введение автомобильного кода "666"
Ранее 03.02.2020 12:50 Мск Код "666" на автономерах Свердловской области в ближайшее время не появится

