Свердловские автовладельцы не получат номера с кодом региона "666"

У Госавтоинспекции Свердловской области нет планов выпускать автомобильные номера с кодом региона "666". А номеров с кодом "196" на Урале хватит еще на пару лет.

Недавно читатели Накануне.RU обратили внимание, что свердловчанам, которые ставят свои авто на учет, стали выдавать регистрационные номера с серией на букву "Х". Уральцы предположили, что запас номеров с кодом региона "196" уже подходит к концу.

Между тем, еще 2020 году в МВД России был подписан указ об изменениях автомобильных номеров отдельных регионов, предусматривающих комбинацию из трех цифр. Появилась возможность начинать серию номера с любой цифры от 1 до 9, а не с единицы или семерки, как это было раньше. Таким образом, автовладельцы Свердловской области в теории могли заполучить номерной знак с "сатанинским" кодом региона "666".

Это вызвало целую волну обсуждений. Так, о ситуации высказывались в Екатеринбургской епархии и бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская. А уральский общественник, основатель Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук называл "чушью" предрассудки, касающиеся этих номеров.

Накануне.RU обратилось в Госавтоинспекцию с вопросом – стоит ли ждать в регионе появления номеров с кодом региона "666"? Как сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов, в соответствии с нормативными актами МВД к участию в дорожном движении допускается транспортное средство с присвоением трехзначного кода региона в качестве первой цифры "1 – 9".

"В настоящее время на территории Свердловской области при регистрации транспортных средств присваиваются государственные регистрационные знаки с кодом региона "196", запас которых рассчитан до 2026 года. В дальнейшем будут заказываться для изготовления государственные регистрационные знаки с кодом региона "296", "396" и так далее", - пояснил Спиридонов.

Он добавил, что заказ регистрационных знаков с кодом региона "666" Госавтоинспекцией даже не рассматривался. Таким образом, свердловским автолюбителям появления "сатанинских номеров" можно не ждать.