Челябинская область в лидерах по поддержке семей на оплату ЖКУ

Челябинская область вошла в число регионов с наиболее значительным объемом финансовой поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом Накануне.RU сообщили в региональных органах социальной защиты.

По данным соцзащиты, право на субсидию имеют жители, у которых расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. Для льготных категорий — одиноких пенсионеров, пожилых супружеских пар, многодетных семей и одиноких родителей с детьми — при доходе, не превышающем прожиточный минимум более чем на 20%, максимальная допустимая доля расходов снижена до 11%.

Субсидия предоставляется на основании заявления гражданина и подтверждения документами состава семьи, доходов и расходов на ЖКУ.