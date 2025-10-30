Инклюзивное трудоустройство с выгодой: челябинские работодатели получат субсидии

В Челябинской области работодатели смогут получить субсидию до 200 тыс. рублей за создание или адаптацию рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

Поддержка предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые трудоустроили инвалидов I и II групп, а также участников боевых действий с инвалидностью. Средства компенсируют расходы на покупку и установку оборудования, специальной мебели и других технических приспособлений, необходимых для комфортной и безопасной работы.

Для получения субсидии работодателю нужно обратиться в Центр занятости, заключить трудовой договор с работником с инвалидностью (на полный день и не раньше 1 января 2025 года), а затем подать заявление в Социальный фонд с подтверждающими документами. При этом занятость на оборудованном месте должна сохраняться не менее девяти месяцев.

С начала 2025 года в региональные Центры занятости обратились более 1100 соискателей с инвалидностью, и уже каждый третий получил работу. Сейчас в области открыто около 1950 адаптированных вакансий – от фармацевта до кассира и программиста.